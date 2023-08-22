Москва, 22 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Число компаний, которые получили статус резидента отраслевого кластера «Кунцево», с 2016 года выросло с 10 до 58. Общая площадь площадей, которые занимают эти компании, за этот период выросла примерно в пять раз — до 14,7 тысячи квадратных метров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Кунцево» — ведущая профильная площадка для поддержки и развития производственных компаний легкой промышленности и смежных отраслей в Москве. Число резидентов кластера с 2016 года увеличилось почти в шесть раз», — заявил Ефимов. Предприятия, которые стали резидентами, динамично развиваются, а также увеличивают объемы выпуска своей продукции, добавил он. «Так, суммарная выручка резидентов за последние три года удвоилась, превысив шесть миллиардов рублей по итогам 2022-го», — отметил он.

В кластере «Кунцево» размещаются компании, которые специализируются на разработке и производстве текстильной продукции, а также товаров и услуг смежных отраслей легрома. Также среди этих компаний развивается кооперация, что позволяет увеличивать объемы производства. Например, компания «РДФ Групп» производит портновские манекены для большинства швейных компаний «Кунцево», а производители одежды «Макс-Экстрим», «Эмми» и «Флоренс» регулярно заказывают вышивку у компании «Суман».

«Рост выручки резидентов свидетельствует об устойчиво растущем спросе на услуги кластера и планомерной реализации стратегии компаний на локализацию и расширение собственного производства в Москве. Это позволяет предприятиям успешно замещать товары ушедших с отечественного рынка поставщиков», — подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Отраслевому кластеру «Кунцево» 16 августа исполнилось семь лет. Сейчас он дает своим клиентам широкий ассортимент услуг по сдаче в аренду помещений различного типа и обеспечению поддержки полного производственного цикла. В числе резидентов кластера — производитель трикотажных изделий для женщин Tinona, фабрика печати на натуральных и синтетических тканях Dimitex и производитель аксессуаров для путешествий Fancy Armor.

Москва — город с развитым производством. Сфера легкой промышленности представлена в Москве более чем 200 предприятиями. На заводах и фабриках отрасли работают более 10 тысяч человек.

Размещение производства в столице дает компаниям доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.