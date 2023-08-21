Москва, 21 августа, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Средний балл поступивших в Высшую школу экономики в рамках отдельной квоты детей участников специальной военной операции оказался на том же уровне, что и у абитуриентов, зачисленных по другим квотам. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал директор по связям с общественностью ВШЭ Роман Левкович.

Артем Геодакян/ТАСС Здание учебного корпуса НИУ-ВШЭ (Высшая школа экономики)

«Средний балл у абитуриентов, поступивших по отдельной квоте, находится на том же уровне, что и у тех, кто поступал по другим квотам (целевой и особой). В большинстве своем это высокомотивированные ребята, некоторые из них могли поступать и без вступительных испытаний. В прошлом году ситуация была соизмеримой», — сказал он.

Левкович отметил, что в этом году существенно расширилась категория имеющих право поступать по отдельной квоте без вступительных испытаний. Также он объяснил приём 29 детей дополнительно — сверх квоты.

«Случаи разные: среди этих ребят есть и те, которые не попали в приказы по отдельной квоте, так как количество мест по квоте ограничено 10 процентами; и абитуриенты, которые выбрали полностью платные программы», — уточнил представитель ВШЭ.

Кроме того, руководство вуза перевело с коммерческой формы на обучение за счёт средств вуза 43 ребёнка членов СВО и их близких родственника.

«НИУ ВШЭ переводит с коммерческого обучения на обучение за счет средств вуза участников и их близких родственников (не только детей, но и родных братьев и сестер, супругов) при предоставлении документов, подтверждающих этот статус», — пояснил Левкович.

Ранее ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов рассказал, что дети участников СВО зачислены в университет на бюджетные места. Так на первый курс в рамках особой квоты зачислено 159 детей участников СВО. Ещё 29 детей военных будут учиться на бюджете за счёт университета. Кроме того, Анисимов рассказал, что с платной формы на бюджет переведены 43 студента старших курсов из семей участников СВО.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО могут учиться в вузах в пределах специальной установленной квоты. Такие же льготы распространяются на детей Героев России. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

В начале августа Минобразования опубликовало приказ, согласно которому участники спецоперации смогут по желанию переходить на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Для перевода на бюджет необходимо подать заявление и предоставить документ, подтверждающий участие в спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве образования и науки ранее рекомендовали вузам снизить стоимость обучения для студентов — участников СВО и их детей и предоставить им материальную помощь и иную поддержку. В ведомстве порекомендовали при необходимости предоставлять таким студентам рассрочку по договору об оплате образования и выделять места в общежитии в приоритетном порядке.

Позднее Госдума поддержала соответствующую поправку и предоставила участникам спецоперации льготы при поступлении в вузы. Помимо этого, их и их детей, Героев России и награждённых орденами Мужества будут принимать в вузы в рамках отдельной квоты. Об этом 3 июля сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ещё в конце мая Высшая школа экономики перевела с коммерческого на бюджетное отделение всех студентов — близких родственников участников СВО, которые обратились с таким запросом. В вузе отметили, что студентам, чьи родственники являются участниками спецоперации, оказывают и другую поддержку — выплачивают материальную помощь, организовывают консультации с психологами, помогают в получении помощи от органов власти.