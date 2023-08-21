Тегеран, 21 августа, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Россия поставляла Ирану не только комплексы ПВО, но и боевые самолёты и вертолёты, а также бронетехнику, самоходную артиллерию, напомнил ИА Регнум военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Так он прокомментировал сообщение пресс-службы Минобороны о том, что 21 августа главком Сухопутных войск страны России Олег Салюков принял прибывшего в Москву иранского коллегу Киюмарса Хейдари.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков и командующий Сухопутными войсками Ирана генерал Киомарс Хейдари

В ходе встречи, как говорится в сообщении, были достигнуты договорённости по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками двух стран. Также отмечалось, что иранская делегация посетит в России военные учебные заведения сухопутных войск и оборонно-промышленные предприятия.

Литовкин указывает на важный аспект в контактах Москвы и Тегерана по линии оборонных ведомств: «Есть ещё и фактор Израиля, который наносит удары по проиранским группировкам в Сирии, здесь тоже важный момент для переговоров». России, которая наряду с Ираном вынуждена противостоять недружественной политике США в Сирии, по мнению Литовкина, надо «пройти по тонкому лезвию, чтобы не поссориться с Израилем».

Что же касается собственно военно-технического сотрудничества, то здесь стороны наработали серьёзный опыт, отмечает эксперт. Россия поставляла Ирану не только комплексы ПВО, но и боевые самолёты и вертолёты, а также бронетехнику, самоходную артиллерию, указывает Литовкин.

«Я думаю, поставки наших вооружений в Иран продолжатся, у нас есть все возможности для этого, — полагает военный эксперт. — Вопрос, способны ли наши производственные мощности удовлетворить все потребности Ирана сейчас, в разгар СВО. Контракт о поставке той или иной техники может иметь длительный срок реализации. Если мы договоримся, это не значит, что Россия приступит к выполнению тех или иных заказов незамедлительно».

Сотрудничество по линии сухопутных войск — это далеко не только поставки вооружений и техники. «Это ещё и проведение совместных учений, совместных манёвров, обучение иранских офицеров у наших — в Иране, — рассуждает военный обозреватель. — Это обмен практическим опытом на полях сражений спецоперации».

Литовкин напоминает, что в Международных армейских играх в 2022 году в Иране участвовала, в том числе, сборная команда из России. Так, на полигоне Учебного центра им. Шахида Садуги российская команда стрелков заняла третье место в первом этапе конкурса «Снайперский рубеж». «Такие мероприятия проводятся не на пустом месте», а на некой базе, по итогам неких предварительных договорённостей», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Ранее ИА Регнум подробно рассказывало о том, что на прошедшем на прошлой неделе форуме «Армия-2023» были представлены, в том числе, военно-технические новинки Ирана. Тегеран выбрал российскую площадку для демонстрации целой линейки новейших вооружений, в первую очередь — новейших беспилотников. На форуме были представлены уменьшенные копии разведывательно-ударного БПЛА Shahed-129 и ударного беспилотника Shahed-133, которые ранее не поставлялись на экспорт. Также были представлены дроны-камикадзе Arash и разведывательно-ударные беспилотники Ababil-5 и Karrar, которые тоже ранее не экспортировались. Кроме того, иранская сторона продемонстрировала ракеты Ababil — иранский аналог управляемых боеприпасов американского комплекса HIMARS, а также бомбы GB-125 — ответ американским «умным» бомбам, оснащенным комплектом JDAM.

17 августа Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским коллегой Ибрагимом Раиси. Два лидера отметили, что удовлетворены высоким уровнем отношений, и подтвердили настрой на дальнейшее развитие связей в различных сферах.