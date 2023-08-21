Москва, 21 августа, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» в этом году проведёт 1 сентября традиционный просветительский марафон «Поделись своим Знанием» в виде эстафеты, которая объединит различные регионы и знаковые площадки страны.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Для всех участников и онлайн-зрителей это большая возможность из первых уст получить интересные, а главное, достоверные сведения из разных сфер. Уверен, мероприятие станет бесценным подарком российским школьникам, студентам и всем гражданам к 1 сентября», — сообщил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Он отметил, что в марафоне примут участие известные учёные, государственные и общественные деятели, представители культуры и спорта, историки, изобретатели и успешные бизнесмены. Акция охватит все города, от Владивостока до Калининграда.

В течение дня будут проходить прямые включения из студии «Знания». Ведущие будут называть тему урока и имя лектора, а также передавать эстафету знаний. В марафоне примут участие помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, трёхкратный победитель Олимпийских игр и множества других чемпионатов Александр Карелин, дирижер, педагог Юрий Башмет и другие.

Кроме того, с 1 по 30 сентября пройдет одноимённый марафон «Поделись своим Знанием» в школах, вузах и других учебных заведениях страны. Всего в рамках акции пройдёт 20 тыс. уроков с известными деятелями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил 20 августа о начале приёма заявок в рамках нового просветительского проекта — «Знание. Авторы». Принимают творческие работы, посвящённые России. Лучшие из них примут участие в работе Арт-лаборатории и гала-концерте на ВДНХ, а также получат поддержку в продвижении.