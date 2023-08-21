Москва, 21 августа, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Заслуженный артист РСФСР Владимир Дудкин скончался в Москве на 78-м году жизни. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Владимир Песня/РИА Новости Актер Владимир Дудкин

Артист ушёл из жизни в своей квартире на улице Палехской в Ярославском районе столицы. Тело актёра обнаружила родственница, которая пришла проведать мужчину. Увидев Дудкина без сознания, она вызвала скорую помощь, но медики уже ничем не могли ему помочь. Мужчина скончался.

«Причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Владимир Дудкин родился 6 марта 1946 года. Он был актёром в Пермском театре кукол, Московском театре кукол, в Государственном академическом Центральном театре кукол им. С. Образцова. Среди его театральных работ «Иван — крестьянский сын», «Волшебная лампа Аладдина», «Часы с кукушкой» и многие другие. Владимир Михайлович трижды становился лауреатом фестиваля «Золотая осень» и получил приз Фестиваля самостоятельных работ артистов театров кукол России. В 1984 году он получил звание Заслуженный артист РСФСР.