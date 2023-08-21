Москва, 21 августа, 2023, 18:48 — ИА Регнум. В возрасте 56 лет умер бывший игрок и тренер сборной России по баскетболу Сергей Бабков, сообщили 21 августа в баскетбольном клубе «Новосибирск».

Спорт-Экспресс/ИТАР-ТАСС Сергей Бабков

«Клуб «Новосибирск» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине генерального директора клуба, заслуженного мастера спорта России Бабкова Сергея Анатольевича», — говорится в сообщении.

Коллектив и команда клуба приносит глубокие соболезнования семье, родным и близким.

По предварительным данным у Бобкова оторвался тромб.

Бабков родился 5 июня 1967 года в Бийске. С 6 лет он начал заниматься баскетболом. Сергей Анатольевич был одним из сильнейших атакующих защитников российского и европейского баскетбола 1990-х годов.

В составе сборной России он дважды становился серебряным призером чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы. В 1990 году вместе с «Локомотивом» Бабков впервые в истории новосибирского баскетбола стал чемпионом РСФСР.

Он также стоял у истоков создания клуба «Новосибирск» в 2011 году. Под руководством Бабкова в сезоне 2014–2015 годов клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России.