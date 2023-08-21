Киев, 21 августа, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Украинцы открыто подвергают нападкам индийских студентов из-за их отношения к специальной военной операции российской армии. 21 августа издание The Times of India процитировало индийского студента, обучающегося на Украине, который заявил, что его не хотят видеть, потому что «Индия — друг России».

TASS/Dipa Chakraborty/eyepix via ZUMA Press Wire

«Местные жители просят их покинуть страну. За последние восемь недель ситуация ухудшилась», — говорится в статье.

Отмечается, что индийцам периодически отказывают в обслуживании в магазинах и в их общежитиях. Студенты обращаются в правительство Индии за разрешением продолжить обучение в вузах других стран, но пока безуспешно.

Как сообщало ИА Регнум 16 августа, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил, почему Украину не пригласили на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. По его словам, G20 не занимается вопросами глобальной безопасности, а обсуждает проблемы энергетики, удобрений и поставок продовольствия.

Говоря перед этим о том, что Индия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите, он отметил, что в нём участвуют государства — члены объединения и страны и организации, которых специально пригласили. По словам Джайшанкара, список приглашённых обнародовали, когда Индия приняла председательство в организации, и после этого не пересматривали.

В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин ранее неоднократно обсуждали кризис на Украине и региональные и глобальные вопросы взаимного интереса. В феврале Нью-Дели воздержался от голосования в ООН по подготовленной западными странами антироссийской резолюции.