Москва, 21 августа, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Интернет — энциклопедия Рувики», запустившая аналог «Википедии», 21 августа объявила о старте формата свободного редактирования энциклопедии.

Олег Елков/ТАСС

«С сегодняшнего дня мы приглашаем всех становиться не только читателями новой энциклопедии, но и её авторами», — заявил гендиректор «Рувики» Владимир Медейко.

Он также объявил о первом конкурсе. Каждый желающий может написать до 15 статей для электронной энциклопедии. Призы первого уровня составляют 30 тыс. рублей, второго уровня — 20 тыс. рублей, третьего уровня — 10 тысяч рублей. Таким образом, каждый участник может получить до 450 тыс. рублей.

Конкурс будет продолжатся до 21 ноября 2023 года. После подведения его итогов статьи могут опубликовать на сайте «Рувики» с указанием имени автора.

Как сообщало ИА Регнум, «Рувики» запустили в июне 2023 года. Авторы новой энциклопедии отметили, что площадка представляет выверенные материалы. Статьи, которые проверили эксперты, отмечают специальным баннером. Автором статей может стать любой желающий, но только профессионалы смогут стать гарантом достоверности опубликованной информации.

В этом году на «Рувики» планируют внедрить ряд технологических изменений, ввести персонализацию контента, создать тематические подборки, аудиоформат. Кроме того, в площадку планируют интегрировать искусственный интеллект.