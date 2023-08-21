Москва, 21 августа, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Под вариантом невоенного решения конфликта на Украине по замыслу западных стран может подразумеваться то самое временное перемирие — иными словами заморозка конфликта, о чём сейчас пишут многие аналитики. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее британский военный аналитик Шон Белл написал, что западные страны «за кулисами» ищут пути невоенного решения конфликта на Украине на фоне отсутствия успехов украинского контрнаступления. Белл привёл в пример слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена, который заявил, что Украине необходимо уступить территорию для достижения долгосрочного мира. Британский аналитик уверен, что огромные потери ВСУ и истощение запасов западной техники вынуждают союзников Украины пересматривать политику.

«Они хотят перемирия, чтобы в этот момент насытить ВСУ боевой техникой, вооружением, боеприпасами — то есть реанимировать их, чтобы направить на некий реванш. Вот что значат, по их мнению, невоенные меры — это запрограммированный вариант», — пояснил Кошкин.

По мнению политолога, как только украинское контрнаступление потеряет возможности продолжать атаку, то Запад принудит Киев подписывать мирный договор с Москвой, причём неважно на каких условиях.

«Их всё устроит — и обмен территорией в том числе. Им важно сохранить то, что осталось, чтобы восстановить силы и потом продолжить конфликт. Им нужно чтобы кровавая рана сочилась, а потому сейчас надо немедленно прекратить боевые действия для будущего реванша», — отметил военный политолог.

Кошкин допустил, что заморозка конфликта может длиться долго в зависимости от военных возможностей и потенциала стран НАТО. По мнению военного эксперта, «перемирие» может длиться как до весны 2024 года, так и до ноября — времени проведения выборов нового президента США. Кошкин отметил, что если действующая партия власти — демократическая — останется главенствующей, то силовая парадигма продолжится.

Как отметил доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв, невоенный вариант, о котором заявил британский аналитик, — это именно те территориальные уступки, о которых говорил Йенссен.

«Основой договора станет обмен политических уступок на территориальные. Мы признаём их в том виде, в котором они есть, а они признают новые четыре региона и Крым российскими. Смущает одно — кто-то уверен, что Украина выполнит этот договор? Она ещё ни один договор не выполнила. Киев всегда получает свои уступки, после чего не выполняет остальные условия. Ведь люди во главе Украины всё те же», — обратил внимание Журавлёв.

Политолог отметил, что любой мир для Украины будет временным перемирием из-за отсутствия гарантий безопасности. Но, как заметил Журавлёв, Запад этих гарантий также не даст, поскольку регулирует только факт ведения переговоров и подписания договора. И очевидно, что для Киева это будет значить время и возможность накопить оружие, потому что, по словам политолога, склады техники на Западе максимально истощились, и нужно время на производства вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа Йенссен заявил, что согласие Киева уступить Москве часть территорий, которые он считает своими, может повлиять на членство Украины в НАТО. Он добавил, что считает такой шаг возможным решением украинского конфликта.

Ранее отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в статье для американского издания 19Fortyfive написал, что Украина никогда не сможет победить Россию на поле боя, а чтобы сохранить остатки территорий, Киеву следует заморозить конфликт. По его словам, ВСУ столкнулись с большими потерями на фронте, а сформировать потенциал сродни тому, что был до контрнаступления, Киев уже не сможет. Офицер призвал смириться с такой реальностью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ждёт тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам с Москвой. Украина, по словам дипломата, намерена сделать всё в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали.

Глава МИД России Сергей Лавров 30 июня заявил, что заморозка конфликта на Украине позволит свободно накачивать её оружием, чего и добиваются страны Запада. Лавров отметил, что у России в случае заморозки конфликта тоже будет передышка, но на Украину в это время будет работать весь Запад.