Москва, 21 августа, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с футболистом сборной Сербии защитником Срджаном Бабичем, ранее выступавшим за испанскую «Альмерию». Об этом 21 августа сообщила пресс-служба столичной команды.

Ludvig Thunman/Zuma/TASS Срджан Бабич

«27-летний центральный защитник «Альмерии» подписал трёхлетний контракт с нашим клубом», — говорится в Telegram-канале «Спартака».

Таким образом, контракт с Бабичем рассчитан до июня 2026 года.

Сербский защитник провёл за испанскую команду 34 матча в высшем дивизионе и забил три мяча. В сезоне-2021/22 стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Испании. Бабич также играл за сербские «Црвену Звезду» и «Войводину», португальский «Фамаликан», расформированный испанский клуб «Реус Депортиу» и «Реал Сосьедад Б». Четырежды становился чемпионом Сербии и один раз побеждал в кубке страны.