* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 21 августа, 2023, 18:01 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике Верховный суд вынес обвинительный приговор военнослужащим националистического объединения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всем троим назначили длительные сроки заключения. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

СК России Осужденные боевики

Следствие установило, что инструктор учебной роты учебного батальона школы личного состава Андрей Клементович, стрелок-помощник пулемётчика Иван Мельникович и помощник гранатомётчика «Азова»* Артур Сивицкий участвовали в боевых действиях на территории Мариуполя, препятствуя выходу мирных жителей из города по гуманитарным коридорам, предоставленным российскими военными.

В марте 2022 года в районе одного из домов по проспекту Карпова они обнаружили легковой автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин, не участвующих в вооружённом конфликте. При этом боевики приняли их за лиц, поддерживающих СВО и произвели более 50 прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в сторону потерпевших. Обоим потерпевшим удалось спастись.

В апреле Клементович открыл огонь по мирному жителю Мариуполя. Мужчина получил ранения, не совместимые с жизнью.

Приговором суда боевикам назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому, отбывать которое они будут в исправительной колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА Регнум, 14 августа Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николая Куща к пожизненному заключению за убийство раненого военнослужащего. Его националист совершил в Мариуполе в апреле 2022 года.

Также к пожизненному заключению в ДНР приговорили военного ВСУ, расстрелявшего в Мариуполе четверых мирных жителей. Суд установил, что 20-летний военнослужащий миномётного расчёта 56-й мотопехотной бригады ВСУ Василий Шитри в апреле 2022 года на Никопольском проспекте Мариуполя получил приказ об устранении мирных жителей, после чего расстрелял из автомата четырёх гражданских, которые шли по проспекту. В результате двое мужчин и две женщины скончались на месте.

Военнослужащий ВСУ Виталий Миненко, который расстрелял в Мариуполе молодого человека за то, что тот звонил в Россию, получил 21 год колонии строгого режима.