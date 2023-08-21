Москва, 21 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Корпорация МСП расширила поддержку малого и среднего бизнеса в новых регионах. Теперь предпринимателям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей стали доступны услуги Центра поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК).

Предприниматель

«Совместно с правительствами новых регионов мы поможем предпринимателям упаковать инвестиционные проекты, которые планируется реализовать на территории этих субъектов, и привлечь под них финансирование», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что предпринимателей будут сопровождать на всех этапах процесса — от момента обращения до получения кредита. «Мы оказываем поддержку инвестиционным проектам от 50 млн рублей без ограничений по видам деятельности для новых территорий», — отметил он.

С появлением Центра поддержки инвесткредитования в новых регионах местным предпринимателям станет доступна структурированная информация по проектам, рекомендации по подготовке бизнес-плана и финансовой модели для банков. Корпорация МСП также будет сопровождать представителей бизнеса в процессе общения с банками и своими дочерними структурами.

На сегодняшний день малым и средним предприятиям новых регионов уже доступны «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые покрывают до 50% от суммы кредита. Корпорация МСП ранее довела до ПСБ и ЦМРБанка лимит «зонтичного» поручительства с повышенным уровнем потерь в размере 800 млн рублей. Также предприниматели могут воспользоваться независимыми гарантиями Корпорации МСП в рамках работы ЦПИК.

Сервис «Центр поддержки инвестиционного кредитования» функционирует на цифровой платформе МСП․РФ. Она была разработана и поддерживается Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.