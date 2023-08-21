Анкара, 21 августа, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Временного поверенного посольства Дании и секретаря посольства Нидерландов в Анкаре вызвали в МИД Турции в связи с акциями по сожжению священной книги мусульман Корана. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил дипломатический источник в турецкой столице.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС Коран

«Вызваны в министерство в связи с продолжающимися сожжениями Корана перед посольством в Копенгагене, посольством в Гааге и посольствами некоторых мусульманских стран», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, дипломатам из Дании и Нидерландов в МИД Турции выразили решительный протест подобным действиям.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля акцию с сожжением Корана провела радикальная группировка у посольства Турции в Копенгагене. Пять членов объединения «Датские патриоты», отличающегося радикальными взглядами, провели акцию у посольства Турции. За несколько часов до этого участники этой же радикальной группировки сожгли священную книгу мусульман у дипмиссии Египта.

В январе в Дании совершили акт вандализма: у мечети в Копенгагене сожгли Коран. 22 января лидер антиисламского движения «Пегида» Эдвин Вагенсвельд порвал и сжёг Коран перед зданием парламента Нидерландов. До этого датско-шведский правый экстремист Расмус Палудан провёл аналогичную акцию перед посольством Турции в Стокгольме. В МИД Нидерландов сожжение Корана в Гааге назвали свободой самовыражения, отметив при этом, что это был провокационный и оскорбительный поступок.