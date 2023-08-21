Москва, 21 августа, 2023, 18:36 — ИА Регнум. «Райффайзенбанк» опасается, что если продолжит принимать переводы в долларах, то это заметит регулятор Соединённых Штатов и примет меры в отношении этой кредитной организации. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 августа заявил профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Александр Абрамов.

Илья Питалев/РИА Новости

Ранее стало известно, что «Райффайзенбанк» вводит 50-процентную комиссию за входящие денежные переводы в долларах США. Своё решение банк объяснил изменением рыночных условий и посоветовал клиентам использовать другие способы получения платежа.

Как пояснил Абрамов, это решение могло быть продиктовано двумя мотивами. Во-первых, требованиями ЦБ, касающимися получения банками долларов.

«У банков возникают повышенные нормативы резервирования средств», — сказал Абрамов.

Но у «Райффайзена» есть и другая проблема. Это один из немногих больших зарубежных банков, которые продолжают работать на территории России, и в его отношении очень высоки риски применения санкций. Поэтому, по мнению Абрамова, вводя 50-запретительный тариф, банк пытается ограничить его использование в качестве платёжной системы для перечисления долларов. Иными словами, это страх перед санкциями.

«Принимать рубли — пожалуйста. А доллары засвечиваются», — констатировал Абрамов.

Он пояснил, что жители России по-прежнему могут взаимодействовать через банки дружественных стран, в которых у россиян есть счета. Например, в Грузии или Армении.

«Средства в валюте перечисляют туда, там вы меняете их на рубли и переводите в Россию», — объяснил Абрамов.

Доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов также объяснил действия «Райффайзенбанка» опасениями перед санкциями, а также гораздо более жёстким комплаенсом — то есть процедурами верификации и проверки.

«Мы знаем, что в ряде стран бывшего СНГ можно открыть счёт в банке, завести карточку и вести платежи в иностранной валюте. Но это в любом случае делается либо через третью страну, либо юрисдикцию этой третьей страны, где вы, используя мобильный банк, можете проводить эти транзакции. То есть формально эти средства в Россию напрямую в долларах и евро не переводятся», — рассказал Ордов.

В такой ситуации, как полагает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, россиянам, работающим на зарубежные компании, надо заблаговременно заняться вопросом денежных переводов в валюте, чтобы не было каких-либо проблем. Она напомнила, что сейчас российские банки ограничивают работу с иностранной валютой недружественных стран по разным направлениям, а политика государства нацелена на работу в большей мере с денежными единицами дружественных стран.

«В такой ситуации остаются либо варианты с переводами через другие банки, которые пока не объявили о подобных действиях, либо переводы в долларах на карту зарубежного банка дружественной страны, а потом на счёт в российском банке», — объяснила Ермилова.

В свою очередь, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, назвала комиссию на входящие платежи, вводимую «Райффайзенбанком», запретительной, так как её не смогут выдержать ни физические лица, ни малый бизнес.

«Банк фактически уходит с этого рынка, вынуждая мелких клиентов искать другие способы получения переводов в долларах. Предложения данной услуги на рынке сегодня существуют, в том числе у небольших банков, не попавших под санкции», — сказала она.

Она считает, что решение «Райффайзена», строго говоря, не является экономическим. Это вынужденная мера, на которую идёт руководство банка, имеющее указание сворачивать российский бизнес.

«Банк всегда уверенно чувствовал себя на российском розничном рынке, в отличие от многих «дочек» западных банков, так что потеря данного источника доходов отразится на финансовом результате австрийской кредитной организации. RZB очень долго сопротивлялся давлению на него со стороны европейского регулятора, а также политических структур, ведь российский бизнес и в прошлом году, и в первом полугодии этого формирует более половины всех доходов группы», — сказала она.

Данное решение банка, по мнению Белянчиковой, вряд ли ускорит «дерусификацию» его бизнеса, так как остаётся ещё обслуживание крупных клиентов, условия по которому за последние месяцы практически не изменились.

Ранее ИА Регнум сообщало, что комиссия, вводимая «Райффайзенбанком», составит минимум 1 тыс. долларов, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 тыс. долларов.

До этого Райффайзенбанк ввёл ограничения для исходящих переводов в евро в российские и иностранные банки — клиенты этой кредитной организации не смогут провести платежи в евро, если банк получателя расположен в России, ОАЭ, Узбекистане, Армении, Казахстане, Грузии, Молдавии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджане, Иордании, Киргизии или Таджикистане.

В конце марта 2023 года стало известно, что «Райффайзенбанк» ограничит частным клиентам возможность проводить переводы в долларах, а также повысит минимальный порог по переводам в долларах и евро в другие банки. Исходящие переводы разрешались только клиентам, ранее подключившим «премиальные» пакеты услуг.

Кроме того, банк заявил, что в своей деятельности в России он не нарушает никаких норм Евросоюза и Австрии — ни напрямую, ни через филиалы банк не работает в Крыму, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.