Москва, 21 августа, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили в воде у причала парка «Зарядье» 21 августа. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «112».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Проверяется информация о том, что это один из участников смертельной экскурсии по подземной Неглинке», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

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О трагической экскурсии московских диггеров ранее сообщало ИА Регнум. В экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно пропавших во время экскурсии по подземным коллекторам. Позднее «112» сообщил, что в районе «Зарядья» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет, которые могут быть родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. По утверждению канала, вместе с ним они бродили по коллекторам, когда начался сильный дождь, что не оставило им шанса на спасение. Всего в экскурсии по московским коллекторам могли участвовать до 20 человек.

Позднее ИА Регнум узнало, что среди погибших оказалась 15-летняя девочка, предположительно, дочь Маркушина. Её тело с рваной раной головы нашли недалеко от Большого Устьинского моста в районе Москворецкой набережной. По данным «112», СК допросил организатора смертельной экскурсии диггеров в Москве Никиту Дубаса. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как рассказал источник ИА Регнум, диггером, проводившим экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве, оказался 31-летний Константин Филиппов. Он работал гидом уже три года и занимался активными видами спорта: часто ходил в пешие походы и поднимался в горы.