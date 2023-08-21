Москва, 21 августа, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Россельхознадзор запретил с 22 августа поставки косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии и происхождением из этого государства. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

«С 22 августа 2023 года Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0808, 0809) из Новой Зеландии, а также происхождением из этой страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение приняли из-за выявления в плодах бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey), являющейся карантинной в России и странах — членах ЕАЭС.

Ограничения ввели на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений (Рим, 1951, в редакции 1997) и закона «О карантине растений».

Также указывается, что возбудитель бурой монилиозной гнили вызывает ожог цветков и листьев, что ведёт к снижению продуктивность деревьев, а заражённые плоды загнивают и мумифицируются. При этом у гнили продолжительный латентный период, в результате чего заражённые плоды загнивают при хранении, транспортировке или у конечного потребителя.

Повреждению гнили могут подвергаться яблоня, груша, черешня, вишня, абрикос, персик, нектарин, алыча, слива, мушмула, айва, хеномелес, боярышник, кизил и виноград.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа Россельхознадзор запретил поставщику из нидерландского питомника Monsanto ввоз семян в Россию. Такое решение ведомство приняло из-за того, что в семенах цветной капусты обнаружили опасный сорняк. Его пыльца вызывает аллергические заболевания у людей.