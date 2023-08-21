Самара, 21 августа, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в автоаварию в Самаре. Об этом 21 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

Соцсети Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский на месте аварии

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в центре города на Ново-Садовой улице возле ЖК «Звезда». Нападающий сборной России на своей машине Mercedes-Benz влетел в иномарку.

Из-за аварии на месте ДТП образовался затор. Фото с двумя побитыми «Мерседесами» в своём Telegram-канале выложил блогер Дмитрий Бегун.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что на месте работают сотрудники полиции. Сам футболист не пострадал.

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Как сообщало ИА Регнум, в июне в ДТП попал актёр театра и кино Станислав Куроптев. Его автомобиль, двигавшийся по трассе Ярославль — Москва, задел фуру. Обе машины остановились, водители вышли на обочину, чтобы обсудить аварию. В этот момент сзади в фуру въехал другая грузовая машина, и их сбило. Куроптев погиб на месте.

В мае бывший футболист «Спартака», «Химок» и «Динамо» Александр Каракин скончался в больнице из-за тяжёлых травм, полученных в результате ДТП. У 32-летнего спортсмена диагностировали перелом черепа, рёбер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Врачи пытались его спасти на протяжении нескольких часов.