Москва, 21 августа, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Москва будет добиваться от международных структур осуждения планов Эстонии запретить гражданам России и Белоруссии голосовать на местных выборах, сообщила 21 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о планах эстонских властей лишить российских и белорусских граждан права голоса.

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«Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

На днях соответствующий законопроект был передан на рассмотрение парламента Эстонии.

В российском ведомстве отметили, что именно в этот момент на многолетние систематические нарушения Таллина в сфере прав человека вынуждены были обратить внимание спецдокладчики Совета ООН по правам человека по вопросам меньшинств, по защите культурных прав и по вопросу о праве на образование. В опубликованном 17 августа на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека комментарии указывается на дискриминационный характер политики эстонских властей в отношении национальных меньшинств, в частности, целенаправленная дискриминация данных групп населения в плане пользования ими родным языком и получения на нём образования.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в апреле 2022 года, что антироссийские и русофобские настроения в странах Прибалтики появились гораздо раньше 24 февраля, когда началась спецоперация, и это повлияло на дипломатические отношения этих стран с Россией.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в июне 2020 года указал на дискриминацию русскоязычного населения в Латвии, Эстонии и Литве. Тогда он отметил, что в Эстонии и Латвии продолжает существовать позорный феномен массового безгражданства. Кроме того, по его словам, в Литве количество русскоязычных учебных заведений уменьшилось за 29 лет с 85 до 30, а число учащихся — с 76 тысяч до 13,5 тысячи.