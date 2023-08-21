Судак, Крым, 21 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Будущее России радостное и светлое, написал 21 августа певец Шаман в своём Telegram-канале.

Сергей Карпухин/ТАСС Певец Шаман

«Я уверен, будущее России будет светлым, радостным и полным счастья, как лица этих ребят, с которыми мы познакомились в Крыму», — написал певец комментарий к видео со встречи с участниками фестиваля «Таврида․АРТ».

Он отметил, что молодые таланты со всей России каждый год приезжают на фестиваль, добавив, что и сам когда-то участвовал в этом мероприятии. Певец пожелал участникам фестиваля верить в себя и идти выбранным путём до конца — и тогда всё получится.

«Это будущее России», — сказал Шаман, указав на девочек и мальчиков — участников фестиваля. В ответ они пропели несколько строк из песни Шамана «Я русский».

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Как сообщало ИА Регнум, юбилейный фестиваль «Таврида․АРТ» в бухте Капсель в Крыму стартовал 17 августа. На фестиваль съехались жители всех российских регионов. 21 августа мероприятие завершило свою работу.

Всероссийский молодёжный форум «Таврида» организован по поручению президента Владимира Путина. В мае в видеообращении в связи с открытием Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» президент сказал, что Россия переживает время самоопределения и борьбы за право быть самими собой.