Москва, 21 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью ещё один беспилотник украинских военных. Об этом 21 августа сообщило Министерство обороны России.

Владимир Баранов/ТАСС

«21 августа около 16:00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства ПВО обнаружили и сбили беспилотник в небе над Белгородской областью. В результате этого никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что около 14:30 мск над Белгородской областью силы ПВО также сбили дрон самолётного типа.

Перед этим губернатор Вячеслав Гладков написал, что на подлёте к Белгороду сбили три беспилотника ВСУ самолётного типа. Глава региона уточнил, что днём 20 августа ВСУ выпустили по территории региона 14 артиллерийских и 24 миномётных боеприпасов, а также сбросили с беспилотников девять осколочных боеприпасов. При этом никто не пострадал и нет разрушений.

До этого силы ПВО обнаружили в Подмосковье дрон самолётного типа ВСУ, который удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотник потерял управление, упал и разбился около Покровского в Рузском районе.