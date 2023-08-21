Тегеран, 21 августа, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Иран предупреждает власти Швеции и Дании, что исламский мир не потерпит продолжающиеся акции осквернения Корана, а страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) рассмотрят возможность введения эмбарго на приобретение шведских и датских товаров. С таким заявлением 21 августа выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

«На встрече министров иностранных дел стран ОИС была озвучена идея введения эмбарго на шведские и датские товары со стороны исламского мира. Этот вопрос рассмотрят главы МИД», — сообщил Абдоллахиян.

Накануне в МИД Ирана вызвали временных поверенных в делах Дании и Швеции в связи с тем, что в этих странах повторяются акции, на которых сжигают или другим образом оскверняют Коран. Европейским дипломатам заявили, что правительства их стран несут ответственность за последствия подобных действий.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года и январе 2023 года ультраправый активист Расмус Палудан, мигрировавший из Дании, провёл публичные акции по сожжению Корана. Сначала шведская полиция отказалась дать разрешение на подобные акции, но шведский административный суд отменил эти запреты.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана актом неуважения к мусульманам, но отметил, что акция была законной. При этом он подчеркнул, что законные акции не всегда бывают уместными.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал акции по сожжению Корана оскорбительными, но легальными. Он также назвал их составляющей свободы выражения мнения.

Акции с осквернением священной книги мусульман продолжились в Швеции, а также их начали проводить в Дании, где полиция тоже разрешила публично осквернять священную для мусульман книгу. Кроме того, 19 августа группа нидерландских ультраправых разорвала и растоптала Коран перед посольством Турции в Гааге.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил акции с сожжением Корана и назвал их провокациями, которые происходят под защитой полиции. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что подобные действия, проводимые под видом демократии, недопустимы.

Сожжение Корана также осудили в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ и другие страны Персидского залива.

Российский президент Владимир Путин, комментируя акции с осквернением Корана, напомнил, что подобные действия в России являются уголовным преступлением. Он также подчеркнул, что сложившиеся в стране отношения между мусульманами и православными верующими скрепляют единство народа.