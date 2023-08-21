Задержание устроившего диверсию на ж/д путях в Херсоне показали на видео
Херсон, 21 августа, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Задержание устроившего диверсию на железной дороге в Херсонской области сняли на видео. Ролик опубликовали 21 августа.
На кадрах ФСБ задержали мужчину в загородном доме. Впоследствии он рассказал, что совершал задуманное осознанно.
Уточняется, что из-за действий мужчины временно нарушился процесс снабжения российских войск в зоне специальной военной операции. Подозреваемый сознался в содеянном, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги за диверсию на станции Херсон, приведшей к временному нарушению снабжения группировки российских войск в зоне СВО. Следователи установили, что в феврале 2022 года он использовал служебное положение и организовал повреждение стрелочных переводов, что привело к непригодности для эксплуатации.