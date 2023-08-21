Москва, 21 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. В Москве полицейские задержали 29-летнего уроженца Вологодской области, напавшего в подъезде на девушку и попытавшегося изнасиловать её. Жертва оказала отчаянное сопротивление, укусила преступника за причинное место, после чего тот сбежал. При этом насильник потерял на месте преступления свой паспорт, что и помогло впоследствии его поймать.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как сообщил источник ИА Регнум, нападение произошло в подъезде одного из домов на улице Гурьянова в минувшее воскресенье, 20 августа. Местная жительница возвращалась домой, когда на лестничной клетке на 7-м этаже на неё напал незнакомый мужчина. Преступник повалил жертву на пол и попытался изнасиловать, но москвичка умудрилась укусить нападавшего в пах. После этого незнакомец сбежал, а девушка, немного придя в себя, позвонила в полицию.

Пострадавшая подробно описала нападавшего: мужчина лет 30–35, худощавый, невысокий, черноволосый. Однако это описание не потребовалось. В ходе обследования места преступления полицейские нашли мужское нижнее белье и паспорт на имя 29-летнего жителя Череповца Дмитрия М.

Насильника задержали через пару часов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчине грозит до 6 лет заключения.

Как сообщало ИА Регнум, в июле собака спасла 17-летнюю жительницу Москвы от нападения насильника. Девушка вывела свою собаку на прогулку в расположенную рядом с её домом лесополосу. Там она встретила странного молодого человека, который начал оказывать ей знаки внимания. Когда мужчина напал, девушка закричала, а собака, которая до этого игнорировала всё происходящее, начала кидаться на насильника и громко лаять. Мужчина испугался и убежал.

В августе в Раменском задержали мужчину, который пытался изнасиловать местную жительницу. Маньяк влез в дом через форточку. Действия насильника пресёк зашедший в комнату супруг женщины.