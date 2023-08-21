Красногорск, 21 августа, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, который ранее врезался на своей Audi А6 в полицейский автомобиль в Ногинском районе Подмосковья. Об этом 21 августа сообщил телеканал «Рен ТВ» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Полиция задержала водителя иномарки, которая влетела в полицейский автомобиль в Ногинском районе Московской области», — говорится в сообщении.

По информации источника, им оказался житель Москвы 1988 года рождения. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что легковая автомашина Audi A6 въехала в полицейский автомобиль, после чего водитель скрылся с места ДТП. В результате инцидента пострадали три сотрудника полиции и двое задержанных, находившихся в машине полиции.

До этого сбегавший в Хабаровском крае от сотрудников ДПС нарушитель направил свой автомобиль на железнодорожном переезде прямо в проходивший по путям товарный состав. В результате машину помяло и сбросило в кювет, а водителя всё равно задержали.