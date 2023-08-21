Екатеринбург, 21 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили Данила Фомина.

Дарья Драй ИА Регнум

«Суд заключил под стражу на 1 месяц и 29 суток, по 17 октября включительно», — заявили в пресс-службе суда.

Уточняется, что Фомин в настоящий момент находится именно в статусе обвиняемого.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 августа в ресторане на улице Малышева произошёл конфликт с участием 32-летнего Нджелассили. Аспирант скончался от ножевого ранения. Позднее стало известно о задержании предполагаемого убийцы аспиранта. Задержанный рассказал, что не хотел убивать Нджелассили, что конфликт произошёл из-за девушки.

Как отмечается, Нджелассили окончил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ и поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где окончил два курса. В 2019 году аспирант получил вузовское звание «Иностранный студент года» за предложение по интернационализации национальных валют стран Африки.