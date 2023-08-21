Вашингтон, 21 августа, 2023, 16:23 — ИА Регнум. «Ястребы» в США и КНР подталкивают страны к катастрофической холодной войне. Такое мнение выразил бывший кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в газете The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сотрудничество, необходимое для разрешения этой экзистенциальной проблемы, подрывается «ястребами» в США и Китае, которые двигают нас к катастрофичной холодной войне», — пишет он.

Берни Сандерс считает, что США и Китаю следует согласовать взаимное сокращение военных бюджетов, чтобы потратить их на повышение эффективности использования энергоресурсов и помочь развивающимся странам, страдающим из-за климатического кризиса.

Он также призвал радикально переосмыслить геополитику, поскольку международное сотрудничество необходимо для выживания планеты.

Китай при этом не раз призывал Запад отказаться от блоковой конфронтации и менталитета холодной войны.

Как в июне сообщало ИА Регнум, военный бюджет США при Джо Байдене почти на 200 млрд долларов превышает оборонные расходы при Рональде Рейгане на последнем этапе холодной войны. Экс-помощник министра обороны времён Рейгана, старший научный сотрудник исследовательской организации «Центр американского прогресса» Лоуренс Корб прокомментировал позицию группы сенаторов во главе с известным «ястребом»-республиканцем Линдси Грэмом, известным своей антироссийской позицией. Эксперт подчеркнул, что объём средств, заложенный в бюджет, втрое больше китайского и в 10 раз больше российского и превышает суммарные военные расходы десяти следующих по списку после России и Китая стран мира.

Кроме того, американский журналист Клейтон Моррис, комментируя проект военного бюджета США на 2024 год, который анонсировал Пентагон, отметил, что документ предусматривает увеличение расходов на «нападение на КНР» на 40%.

Дэниел Ларисон в статье в The American Conservative написал в июне 2020 года, что ястребы, которые громче других говорят о важности соперничества великих держав, не имеют и малейшего представления о том, что нужно США для сохранения их конкурентоспособности против других, близких им по мощи стран. Он отметил, что соперничество великих держав стало слоганом ястребов, которые с помощью него оправдывают бесконечный рост военного бюджета, не замечая необходимости развивать социальные, интеллектуальные и экономические ресурсы внутри страны.