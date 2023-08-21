Ростов-на-Дону, 21 августа, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали уроженку Украины по подозрению в шпионаже. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ФСБ, женщина собирала информацию о дислокации подразделений ВС России и передавала её Службе безопасности Украины (СБУ).

Установлено, что женщина, въехав на территорию России, позвонила сотруднице СБУ и пообещала сдавать ей места расположения российской техники, маршруты её передвижения и данные о личном составе. Каждый раз, когда она приезжала в Ростовскую область, подозреваемая снимала на телефон местонахождение систем ПВО, факты перемещения военных автомобилей и танков.

«Полученные сведения могут быть использованы ВСУ для нанесения ударов по объектам. Подозреваемая задержана», ― сообщили в ФСБ.

У женщины изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинских спецслужб. В отношении неё возбудили уголовное дело о шпионаже. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа стало известно о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Шпионскую деятельность жителя Украины пресекли военные чекисты Дальнего Востока. Его задержали в зоне СВО в российской части Херсонской области. Украинец, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера ― о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии.

В конце июня Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца задержанную в Луганске за шпионаж украинку. По информации ФСБ, она с октября 2022 года собирала сведения о местоположении и передвижениях подразделений Народной милиции ЛНР и российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Задержанная передавала полученные данные лицу, действовавшему в интересах Главного управления разведки минобороны Украины.