Москва, 21 августа, 2023, 16:07 — ИА Регнум. В Сети показали кадры затопленного коллектора на маршруте, по которому двигались погибшие во время экскурсии 20 августа диггеры. Как видно в снятом до трагедии ролике, уровень воды при максимальной нагрузке на коллектор достигает самого потолка тоннеля.

Кадр из видео

От пола до потолка коллектора — около пяти метров. После ливней в конце июля коллектор выглядел, как на кадрах, затопленным полностью. Кадры съёмки опубликовали в социальных сетях.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно пропавших во время экскурсии по подземным коллекторам. Тогда Telegram-канал «112» в свою очередь сообщил, что в районе парка «Зарядье» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет, которые могут быть родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. По утверждению канала, они вместе с дядей бродили по коллекторам, когда начался сильный дождь, что не оставило им шанса на спасение. Всего в экскурсии по московским коллекторам могли участвовать до 20 человек. Третьей погибшей оказалась 15-летняя девочка, предположительно, дочь Маркушина. Её тело с рваной раной головы нашли недалеко от Большого Устьинского моста в районе Москворецкой набережной. По данным «112», СК допрашивает организатора смертельной экскурсии диггеров в Москве Никиту Дубаса. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как рассказал источник ИА Регнум, диггером, проводившим экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве, оказался 31-летний Константин Филиппов. Он работал гидом уже три года и занимался активными видами спорта: часто ходил в пешие походы и поднимался в горы.