Луганск, 21 августа, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Украинского военного приговорили к 20 годам колонии за обстрелы жилых домов. Решение принял 21 августа Верховный суд ЛНР, сообщили 21 августа в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя Главной военной прокуратуры и приговорил [военнослужащего ВСУ Игоря] Лемешева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Военнослужащего 108 отдельного горно-штурмового батальона ВСУ Лемешева суд признал виновным по пунктам «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды).

Также Лемешева признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых методов (часть 1 статьи 356 УК РФ).

Суд установил, что Лемешев 3 июня 2022 года стрелял по жилым домам в посёлке Николаевка Попаснянского района ЛНР. Находясь в составе экипажа БМП-1, он произвёл не менее трёх выстрелов из орудия «Гром» калибра 73 мм. Стрелял он по домам на улице Мира.

«В результате разрыва осколочно-фугасных снарядов находящийся вблизи одного из домов 35-летний мирный житель получил ранения, от которых скончался на месте», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Верховный суд ДНР приговорил украинского военного за корректировку обстрелов беспилотниками по жилым домам и гражданской инфраструктуре к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что корректировку обстрелов Новоазовского района и посёлка Александровка на западе столицы ДНР он вёл с 30 ноября 2018 года. В результате обстрелов мирные жители Александровки и села Коминтерново получили ранения.

Также суд установил, что он выстрелом ранил мирного жителя, стреляя из здания завода «Азовмаш».