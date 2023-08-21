Москва, 21 августа, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Учеников 10-1 классов школ на занятиях по начальной военной подготовке (НВП) будут обучать основам управления и применения беспилотников. Это следует из программы курса, опубликованной 21 августа на сайте Минпросвещения.

Известия/ Эдуард Корниенко

«Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»: иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА», — указывается в сообщении.

Уточняется, что после прохождения учащиеся школ должны получить представление об особенностях применения дронов в боевых действиях.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября 2022 года глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о том, что с 2023 года в школах появится курс по начальной военной подготовке. Также стало известно, что НВП включат в учебный процесс в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в качестве соответствующих модулей.

Замглавы департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева 29 июня рассказала, что в российских школах появится новый предмет. По её словам, с 1 сентября 2024 года вместо урока «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) будут преподавать «Основы безопасности и защита Родины».