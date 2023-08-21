Луганск, 21 августа, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Ребёнок получил множественные ранения из-за взрыва неустановленного предмета в районе водохранилища в городе Красном Луче в ЛНР, сообщила 21 августа в Telegram-канале министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Ребёнок 13 лет, утром 21 августа получил множественные ранения в результате взрыва неустановленного предмета, который он нашел в районе водохранилища. Проникающее ранение левого глаза, травматический разрыв барабанных перепонок, рваные раны правой кисти, множественные точечные осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Пострадавшего экстренно направили в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу после оказания первой помощи в больнице города Красного Луча.

Как сообщало 19 августа ИА Регнум, в ЛНР в результате взрыва гранаты на территории детского дома пострадали четыре человека. В региональном управлении МЧС заявили, что ручная граната взорвалась на территории детского дома-интерната.