Москва, 21 августа, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Российские автодилеры могут отсудить у Renault право на выкуп «АвтоВАЗа». Как 21 августа заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, организация подала на Renault в суд, который зарегистрировал иск о возмещении ущерба из-за финансовых потерь дилеров после ухода автопроизводителя с российского рынка.

Илья Питалев/РИА Новости

«В Renault при уходе с рынка оставили за собой право выкупа доли у «АвтоВАЗа» за 1 рубль. Вот мы и будем претендовать в иске на компенсацию, в том числе и на этот рубль», — заявил «Газете.ru» Подщеколдин.

Как сообщало ИА Регнум, Renault приостановила работу на территории России в марте 2022 года. Президент компании Жан-Доминик Сенар назвал это решение очень болезненным, а передачу доли в «АвтоВАЗе» необходимой для сохранения рабочих мест. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва постарается сохранить бо́льшую часть коллектива завода Renault. Позднее Минпромторг исключил продукцию компании из списка товаров, разрешённых для параллельного импорта. Уточнялось, что решение приняли из-за обязательства «АвтоВАЗа» обеспечивать гарантийное обслуживание данного бренда.