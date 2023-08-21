Москва, 21 августа, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич дал понять Европейскому союзу: если тот не перестанет давить на Белград, вынуждая его признать Косово, то Сербия может повернуться в сторону России и Китая. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 августа заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

MAX SLOVENCIK/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон рассказал, что Вучич в беседе с ним констатировал разрушение европейской экономики из-за конфликта на Украине.

По мнению Трухачёва, такие высказывания сербского президента продиктованы особой ситуацией, в которой оказалась эта республика.

«Каким бы ни был Вучич, он сидит между двух стульев. С одной стороны, нет в мире страны, где население бы относилось к России лучше, чем в Сербии. С другой стороны, огромное количество сербов — примерно каждый четвертый трудоспособный серб — работает в странах Европейского союза. Поэтому Вучич вынужден лавировать между русофилией собственного населения и его необходимостью работать в Европе. Этим обусловлено его поведение», — сказал Трухачёв.

Как подчеркнул эксперт, другого такого, как Вучич, в Восточной Европе не найдётся и даже венгерский премьер-министр Виктор Орбан не скажет того, что скажет сербский президент.

«Вучич не утратил прагматизма. Своими заявлениями он хочет сказать: перестаньте выкручивать Сербии руки по вопросу Косова. Потому что Евросоюз и в первую очередь Германия и Австрия на протяжении последних 12 лет очень сильно выкручивают Сербии руки по вопросу признания Косова. И обуславливают экономическую помощь Сербии, а также возможности её евроинтеграции тем, чтобы Сербия признала Косово», — сказал Трухачёв.

И Вучич, по словам эксперта, даёт сигнал: «перестаньте на нас давить, или мы повернёмся не только к России, но и к Китаю», а китайцы позволяют Сербии то, чего не позволяют ни одной другой стране, которая зависит от них экономически, например кредиты на максимально льготных условиях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам самого Карлсона, конфликт на Украине вредит в долгосрочной перспективе всем, кроме России, но при этом усиливает страны Персидского залива, Китай и Турцию.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя разговор Вучича и Карлсона, заявил, что Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и её экономики. Все остальные молчат.

До этого Вучич также спрогнозировал, что на его страну могут усилить внешнеполитическое давление и даже попытаться изолировать сербское руководство на международной арене из-за вопроса об антироссийских санкциях.

Также Вучич полагает, что западные государства, которые объединились для помощи Украине, даже вместе не смогут победить Россию на поле боя. По его мнению, украинский конфликт перешёл в стадию «на истощение», в связи с чем власти Сербии надеются на перемирие, которое позволит стабилизировать глобальную экономику.