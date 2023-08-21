Москва, 21 августа, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Украинские военные днём 21 августа предприняли попытку атаки на российскую территорию с использованием беспилотника самолётного типа, дрон сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью. Об этом 21 августа сообщило Министерство обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости ЗРК «Бук»

«Двадцать первого августа около 14:30 мск киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские силы ПВО сбили украинский дрон в небе над территорией Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что силы ПВО сбили при подлёте к Белгороду три украинских дрона самолётного типа. Он уточнил, что днём 20 августа ВСУ выпустили по территории региона 14 артиллерийских и 24 миномётных боеприпасов, а также сбросили с беспилотников девять осколочных боеприпасов. При этом никто не пострадал и нет разрушений.

До этого силы ПВО обнаружили в Подмосковье беспилотник самолётного типа ВСУ. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и разбился у Покровского в Рузском районе.