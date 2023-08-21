Москва, 22 августа, 2023, 00:00 — ИА Регнум. ФСБ опубликовало рассекреченные архивные документы, посвященные деятельности советских органов госбезопасности по розыску на освобожденной территории Латвийской ССР пособников нацистской Германии — членов латышской националистической организации «Айзсарги», принимавших активное участие в уничтожении мирного населения.

«Розыск пособников оккупантов, активно участвовавших наравне с немецкими карателями в геноциде мирных советских граждан, был одной из приоритетных задач органов контрразведки «Смерш», — сообщили в ведомстве.

Из показаний свидетелей следует, что националисты из прибалтийских республик не уступали в жестокости немцам, а часто превосходили их. Отступая под ударами Красной армии, некоторых своих приспешников гитлеровцы забрали с собой, но большую часть оставили в качестве вооружённого подполья для террора и диверсий в тылу советских войск. Эти преступники скрывались в лесах и на хуторах, регулярно терроризируя местное население, поддерживавшее советскую власть.

После упразднения в 1946 году органов контрразведки «Смерш» розыском военных преступников продолжили заниматься органы МГБ-КГБ при СМ СССР.

В 1941 году во время оккупации Латвийской ССР немецкие войска предоставили Латвии самоуправление и бургомистром Латвии назначили полковника, видного члена организации «айзсаргов». После восстановления организации она послужила базой, откуда брали кадры на государственные должности — самоуправления. Наряду с этим из «айзсаргов» создали карательные отряды, проводившие борьбу и расправление с оставшимися под оккупацией советскими патриотами, проводили расстрелы еврейского населения, а некоторые выезжали проводить карательные экспедиции против партизан в Белорусскую, Ленинградскую и Калининскую области.

Из спецсообщения начальника ОКР «Смерш» 3 Ударной армии полковника Мирошниченко начальнику Управления контрразведки «СМЕРШ» 2 Прибалтийского фронта генерал-майору Железникову от 1944 года следует, что контрразведке удалось узнать о приказе отступавших из Латвии немцев подготовить участников «Айзсаргов» к переходу на нелегальное положение и создать базы оружия, боеприпасов и продовольствия для борьбы с Советской властью.

В справке от 29 июня 1973 года следственного отдела КГБ при СМ Латвийской ССР изложены свидетельские показания очевидцев об участии «айзсаргов» в уничтожении мирного населения Латвийской ССР, в частности преступной деятельности бывшего начальника 4-го полицейского участка Резекненского уезда Пунтулиса Х. П.

Для запугивания жителей и усиления кровавого террора Пунтулис организовал публичный расстрел на базарной площади города Резекне 30 мужчин, в том числе нескольких подростков деревни Аудрини. Он же руководил этим расстрелом. Кроме того, он систематически организовывал и руководил акциями по истреблению евреев и цыган. Из трофейного документа — «Обзор деятельности Резекненской уездной полиции на 20 июня 1942 года» — усматривается, что на территории подчиненного Пунтулису 4-го полицейского участка в числе других расстреляли 713 евреев и 28 цыган.

Из спецсообщения о массовом расстреле евреев в м. Прели секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Латвии Калнберзиньшу от 22 августа 1944 года видно, что в расстреле стариков, женщин и детей принимали активное участие группы вооруженных «айзсаргов».