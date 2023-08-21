Москва, 21 августа, 2023, 15:34 — ИА Регнум. На борту рейса Сочи — Москва у стюардессы произошла остановка сердца, самолёт экстренно сел в Волгограде, сообщили 21 августа в пресс-службе Росздравнадзора.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что в самолёте находился глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин.

«Во время полёта одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца (восемь минут)», — процитировало ведомство агентство ТАСС.

Лайнер экстренно сел в Волгограде через 25 минут. Стюардессу госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

В ведомстве добавили, что Курынин по образованию уролог-андролог. Он долго работал практикующим врачом.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа находящемуся на борту самолёта рейса Москва — Южно-Сахалинск ребёнку стало плохо. Самолёт срочно посадили в Хабаровске. Родители и ребёнок поехали в больницу, а самолёт последовал в пункт назначения.

10 июля на борту рейса Москва — Ереван стало плохо одной из пассажирок. Спасти её не успели — женщина 1963 г. р. скончалась во время полёта.