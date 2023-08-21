Лондон, 21 августа, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Правительственным чиновникам Великобритании запретили использовать выражение «враждебное государство» по отношению к ряду стран. В их числе Россия, Китай, Северная Корея и Иран. С такой рекомендацией выступало министерство иностранных дел Соединённого Королевства. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Эту фразу предложили заменить на «враждебные акторы».

«Государства сами по себе не являются враждебными по своей сути, они просто совершают враждебные действия», ― пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Собеседник издания отметил, что использование этой фразы «враждебные государства» фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp.

Фразу также убрали и из документов, опубликованных при предыдущих правительствах, указано в материале. По данным источника газеты, просьба МИД связана с юридической двусмысленностью термина «враждебное государство», в то время как термин «враждебные акторы» дают правительству лучшую правовую основу.

Такой шаг в МИД объяснили частью усилий по улучшению дипломатических отношений с Китаем.

По данным издания, нововведение вызвало критику и недоумение со стороны чиновников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее офис британского премьер-министра и МИД в совместном заявлении отметили, что Россия якобы угрожает европейской безопасности. В документе противодействие этой геополитической угрозе назвали главным приоритетом обновлённой оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании.

Как подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес, британские власти уверены, что коллективный Запад к 2030 году может оказаться перед угрозой прямой войны с Россией и Китаем, в связи с чем подготовка к обороне — это первоочередная задача для многих западных государств.