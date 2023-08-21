Херсон, 21 августа, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги за диверсии на станции Херсон, приведшей к временному нарушению снабжения группировки российских войск. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе херсонского управления ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что задержанный в феврале 2022 года, используя служебное положение, организовал повреждение стрелочных переводов, из-за чего те стали непригодными для эксплуатации. Это временно нарушило снабжение российских подразделений, участвовавших в специальной военной операции на Украине.

Задержанный сообщил, что он в феврале 2022 года будучи начальником херсонской дистанции пути, приказал подчинённым повредить стрелочные переводы. Он признал, что сделал это, чтобы помешать проведению СВО.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в ФСБ сообщили о задержании диверсантов, передававших ВСУ сведения об объектах Минобороны, находящихся в Курской области. Они дали признательные показания.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала СВО существенно возросло число терактов и диверсий, которые организовывают украинские спецслужбы. Он подчеркнул, что это происходит при поддержке Запада.