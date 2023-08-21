Геническ, Херсонская область, 21 августа, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В результате обстрела посёлка Днепряны в Херсонской области со стороны украинских войск получило повреждение здание школы. Об этом 21 августа рассказали журналистам в оперштабе администрации Новой Каховки.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В посёлке Днепряны прилёт 120-миллиметровой мины во внутренний дворик днепрянской школы. Выбито 30 окон», — заявил представитель оперштаба.

Он отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа врио главы ДНР Денис Пушилин написал, что при обстреле ВСУ Ясиноватой погиб один мирный житель. Ещё четыре человека получили различные ранения.

До этого стало известно, что в ночь на 20 августа ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка. Позднее украинские силы выпустили по городу три снаряда калибра 155 мм и ещё один кассетный снаряд.