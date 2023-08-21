Курск, 21 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. На месте атаки беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске следователи обнаружили порядка 50 обломков самого летательного аппарата, а также поражающие элементы в виде металлических шариков.

Пресс-служба правительства Курской области/ТАСС Последствия падения беспилотника в Курске

«Один предмет, предположительно являющийся поражающим элементов, которым был начинен груз БПЛА, изъят на экспертизу. Наличие поражающих элементов еще раз подтверждает террористическую направленность атаки на сугубо гражданский объект», — сообщил ИА Регнум источник, знакомый с ходом расследования.

По информации собеседника агентства, среди пятерых раненых, о которых накануне сообщал губернатор Роман Старовойт, есть ребенок. Все пострадавшие находились в зале ожиданий пассажирского вокзала, у всех пятерых медики диагностировали равно-оскольчатые раны от разбитых взрывом стекол на куполе крыши вокзала.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 августа Киев атаковал беспилотником здание вокзала в Курске, в результате чего повреждения получили его крыша, фасад и первая платформа, а также зал ожидания и пешеходный тоннель. Из пяти пострадавших двое отказались от медицинской помощи, троих направили в Курскую областную больницу, но вскоре отпустили домой.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ВСУ, атаковав здание вокзала в Курске, не только снова совершили нападение на исключительно гражданский объект, но и ударили по общей для России и Украины истории. Дипломат напомнила, что нынешнее здание вокзала построили вместо полностью разрушенного в результате безжалостных гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году.