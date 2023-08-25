Москва, 25 августа, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Накануне Дня российского кино — профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа, отмечаемого 27 августа, в стране пройдёт традиционная Всероссийская акция «Ночь кино». По всей стране покажут бесплатно три самые кассовые отечественные картины 2023 года: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Кроме того, региональные кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы, встречи с актёрами и концерты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтёры Москвы встречают гостей у Музея кино

К примеру, Кирилло-Белозерский музей-заповедник в Вологодской области удивит зрителей показом фильмов на фортификационных сооружениях ансамбля монастыря.

«Мы готовим интереснейший проект, получивший название «Кино на башнях». В прошлом году картины были показаны на Казанской башне, акция собрала более тысячи участников. На этот раз экраном выступит Косая башня. Мероприятие пройдёт 26 августа на территории Нового города», — сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. По его словам, в рамках уличного проекта зрители увидят фильмы памяти режиссера Николая Досталя, художника и сценариста Юрия Коваля. Помимо этого, будут продемонстрированы кадры из фильмов, снятых в Кириллове.

Кино в нашей стране становится доступнее благодаря национальному проекту «Культура» и Пушкинской карте. В 2023 году в сёлах и городах с численностью населения до 500 тысяч человек откроется 90 современных кинозалов, а всего за четыре года их будет создано более 480. Многие культурные учреждения уже стали участниками акции «Ночь кино»

Zab.ru Акция «Ночь кино»

Долгожданный кинозал открылся в Центре культуры и досуга поселка Оршанка Республики Марий Эл. Он оборудован новыми креслами и всей необходимой аппаратурой для комфортного просмотра фильмов: цифровым лазерным кинопроектором, киноэкраном для просмотра фильмов в картинке 3D, звуковым процессором и звуковыми колонками окружения для объемного звука и многим другим.

Для оценки качества зрителям были показаны трейлеры новых отечественных фильмов. Присутствующие отметили, что качество ничуть не хуже, чем в кинотеатрах Йошкар-Олы. Также посетителей обрадовала невысокая стоимость билетов. «Билет как на взрослый, так и на детский киносеанс стоит 150 рублей. Приятно, что оплатить его можно как наличкой, так и картой через терминал, а также приобрести в электронном виде. На отечественные фильмы можно попасть также по Пушкинской карте», — отмечает местная жительница Оксана Иванова.

В центре культуры и досуга (ЦКД) рабочего посёлка Быково Волгоградской области на кинопоказы приходят целыми семьями. Кино стало точкой притяжения почти всех сельчан. Смотреть фильмы, не выезжая в Волгоград, расположенный почти в 150 километрах от Быково, оказалось еще и выгодно. Директор ЦКД Алексей Муканов корреспонденту ИА Регнум признался, что и сам старается смотреть фильмы в местном кинотеатре. Говорит, что очень понравились фильмы «Вызов», о космосе, и «Дыхание», о пандемии коронавируса. «Зритель я довольно-таки необычный: хоть и сам выступаю как артист, но при просмотре фильма могу заснуть через несколько минут. А здесь не было никакого сна», — поделился Муканов.

Также в поселковом Доме культуры волгоградского села часто проводят тематические недели кино. «Ко всем государственным праздникам мы тоже готовим тематические кинопоказы. После концерта или митинга на День Победы и в День памяти и скорби всех приглашаем на кинопросмотр. Зал у нас большой и в такие дни бывает полон», — подчеркнул директор ЦКД.

Как рассказала заместитель директора ЦКД и ответственная за кинозал Елена Завалова, фильмы меняются каждый месяц. Сотрудники кинозала стараются делать так, чтобы расписание обязательно включало в себя либо мультфильм, либо детский фильм. «Кинотеатр оборудован в обновленном зрительном зале с удобными мягкими креслами, хорошей акустикой. Перед началом и после просмотра фильма зрители могут пообщаться друг с другом, поделиться впечатлениями после просмотра в современном фойе с мягкими диванчиками», — добавила Елена Завалова.

С аншлагом в Быково проходил просмотр фильма «Чебурашка». А на подходе — фильм «Баба Яга спасёт мир», появившийся в широком российском прокате в августе 2023 года. Благодаря всероссийской программе «Пушкинская карта» молодёжь от 14 до 22 лет сможет посмотреть фильм бесплатно.

По сюжету, любопытный школьник Сенька попадает в сказочный лес, скрытый от людских глаз заклятием Яги. Чтобы наложить заклятие снова, Яга отправляется в современный город на поиск волшебного дивноцвета. В городе встречи с Ягой уже тысячу лет ждëт Кощей, который остался жив после битвы с Иваном-царевичем. Кощей скрывается в темном подземелье и жаждет мести, ведь именно Яга помогла одолеть его. Предстоит новая битва добра и зла. Победит тот, кого поддержит школьник Сенька, который до последнего не верил, что оказался в сказке

Pixabay.com Кинотеатр

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. С этой целью с 2019 года открываются современные кинозалы в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

Посмотреть кино за счёт средств федерального бюджета молодежи от 14 до 22 лет поможет всероссийская программа «Пушкинская карта», стартовавшая 1 сентября 2021 года. Это специальная инициатива для популяризации культуры среди молодёжи.

По Пушкинской карте можно посещать музеи, театры, концертные залы и кинотеатры. На балансе карты 5 тысяч рублей, 2 из которых можно потратить на просмотр фильмов. Программа охватывает все российские картины, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры.

Чтобы получить Пушкинскую карту, нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура», авторизоваться в нём с помощью учётной записи на портале «Госуслуг» и подтвердить выпуск виртуальной карты. Афиша актуальных событий размещена на портале Культура. рф и в приложении «Госуслуги Культура».