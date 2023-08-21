Москва, 21 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Главком Сухопутными войсками Вооружённых сил России Олег Салюков принял прибывшего в Москву коллегу из Ирана Киюмарса Хейдари и обсудил с ним наращивание сотрудничества в военной сфере. Об этом 21 августа сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков и командующий Сухопутными войсками Ирана генерал Киомарс Хейдари (слева направо)

«В ходе встречи военачальников были достигнуты договорённости по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Хейдари и прибывшая с ним делегация посетят в России военные учебные заведения сухопутных войск, а также предприятия, работающие на оборонно-промышленный комплекс.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским коллегой Ибрагимом Раиси. Оба лидера отметили, что удовлетворены высоким уровнем отношений между странами. Они также подтвердили настрой на дальнейшее развитие связей в различных сферах.

Кроме того, 4 июля в Шанхайской организации сотрудничества объявили о присоединении Ирана к этому блоку. Республика в сентябре 2022 года официально заявила о намерении вступить в ШОС.