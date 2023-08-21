Москва, 21 августа, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Глава Московской области Андрей Воробьёв на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о двух сбитых над регионом силами ПВО беспилотниках, сообщили 21 августа в пресс-службе Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева) во время встречи

«На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях, о двух сбитых БПЛА силами ПВО», — сообщили в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа Минобороны опубликовало заявления о двух попытках украинской стороны совершить террористические атаки на территорию России — в 6:50 и 8:16 мск.

В обоих случаях ВСУ применили дроны самолётного типа, которые российские силы ПВО своевременно выявили. Оба беспилотника нейтрализовали над территорией Московской области.

В 6:50 мск украинский дрон подавили средствами РЭБ, он упал и развалился в районе села Покровское в Рузском районе. В 8:16 мск системы ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Истринского района. По данным Воробьёва, в результате второй атаки пострадали два человека.