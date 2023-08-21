Белгород, 21 августа, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ при подлёте к Белгороду. Об этом сообщил в сводке за 20 августа губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В селе Соломино сбито три БПЛА самолётного типа», — написал он.

Гладков добавил, что ВСУ в течение воскресенья выпустили по населённым пунктам Белгородской области 14 артиллерийских и 24 миномётных боеприпаса. Кроме того, противник с помощью дронов сбросил девять осколочных боеприпасов. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

ВСУ неоднократно пытались атаковать Белгород с помощью дронов. 19 августа Гладков сообщил, что система ПВО сбила украинский БПЛА на подлёте к городу. 18 августа над Белгородским районом сбили беспилотник самолётного типа. 17 августа беспилотник ВСУ атаковал КамАЗ, выполнявший сельскохозяйственные работы в Белгородской области.

Кроме того, Киев с помощью дронов 20 августа атаковал железнодорожный вокзал в Курске. Они повредили здание, первую платформу, а также пешеходный тоннель. При атаке пятеро человек получили лёгкие травмы.