Москва, 21 августа, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили в районе Старорайского в ДНР украинский самолёт Су-25. Об этом в ходе брифинга 21 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

РИА Новости ЗРК «Бук-М3» ВС России

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.

Кроме того, за сутки российские военные перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

В Минобороны добавили, что за сутки ВС России уничтожили 36 украинских дронов в районах населённых пунктов Кременная, Кривошеевка (ЛНР), Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка (ДНР) и Владимировка в Херсонской области.

16 августа Конашенков сообщил, что в ДНР сбили украинский самолёт Су-25. Тогда за сутки также перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два снаряда «Ураган».

В июле Воздушно-космические силы России сбили украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Веролюбовка в ДНР. В том же месяце российские военные сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в Запорожской области.