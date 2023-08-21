Санкт-Петербург, 21 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Крупнейшая птицефабрика заявила о дефиците кадров из-за оттока мигрантов.

Известия/Павел Бедняков

Крупнейшая в стране ленинградская птицефабрика «Синявинская» заявила 21 августа о возможных рисках сбоев поставок по причине нехватки около трети от общего числа персонала из-за оттока мигрантов. Предприятие поставляет яйца примерно в тридцать субъектов России и за рубеж.

«Синявинская» сообщила продавцам о рисках изменений графика отгрузок и отмены части заказов из-за оттока кадров. В соответствующем письме сообщается, что наблюдается нехватка более чем 25% работников, в основном из-за ухода мигрантов. Птицефабрика попросила признать ситуацию форс-мажором и не штрафовать за соответствующие моменты. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Гендиректор компании «Роскар», конкурента «Синявинской», Роман Смирнов заявил, что проблему собираются решать индексацией зарплат оставшихся сотрудников и привлечением новых из других населённых пунктов с предоставлением жилья и страховки.

Как сообщало ИА Регнум в декабре 2022 года, доля мигрантов среди работников промышленных предприятий Петербурга и Ленобласти из-за развития производств в условиях дефицита кадров увеличилась. Нехватка рабочих всех основных специальностей на одном из петербургских предприятий привела к увеличению количества иностранцев в коллективе с 2% до 9%.