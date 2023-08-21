Пермь, 21 августа, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Свердловский районный суд Перми отказал Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском госуниверситете, в смене группы инвалидности, сообщили 21 августа в суде по итогам заседания.

Андрей Никонов/РИА Новости Бывший студент Тимур Бекмансуров

Суд отказал Бекмансурову в удовлетворении исковых требований в смене группы инвалидности с третьей на вторую.

Иск к главному бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю о смене группы инвалидности зарегистрировали в Свердловском районном суде Перми в январе 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете в сентябре 2021 года. В результате погибли шесть человек (из них четверо студентов), ранения различной степени тяжести получили порядка 60 человек.

При задержании он оказал сопротивление, был ранен, в больнице ему ампутировали ногу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Злоумышленника признали вменяемым.

5 сентября 2022 года в Пермском краевом суде началось рассмотрение дела Бекмансурова. Он признал вину и, раскаявшись, попросил не приговаривать его к пожизненному сроку, как того требовала сторона обвинения. 28 декабря 2022 года суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. 9 января защита обжаловала приговор.

В конце июня четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде пожизненного заключения Бекмансурова.