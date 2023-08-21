Чернигов, Украина, 21 августа, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сгорел под Черниговом, сообщили 21 августа в пресс-службе Черниговской епархии.

Официальный сайт УПЦ Сгоревший Свято-Троицкий храм в селе Халявин

«В ночь с 20 на 21 августа 2023 года в результате поджога сгорел Свято-Троицкий храм в селе Халявин», — говорится в сообщении.

О поджоге свидетельствуют канистра с остатками бензина и предварительное заключение пожарных.

Сообщается, что огонь уничтожил колокольню, сгорели четыре современных колокола, недавно приобретенные за счёт общины, а также старинный дореволюционный колокол. Повреждена кровля храма на площади 80 квадратных метров, перекрытия на площади 20 квадратных метров и конструктивные элементы стен.

По словам прихожан, никаких конфликтных ситуаций в селе не возникало.

Как сообщало ИА Регнум, в Свято-Покровском храме УПЦ в посёлке Гребенки в Киевской области в апреле вспыхнул пожар. Возгорание удалось потушить прибывшим на место спасателям.

Также в апреле в Черновицкой области в результате поджога сгорел храм Украинской православной церкви (УПЦ). В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года в селе Милиево Вижницкого района в результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского. В результате был задержан подозреваемый в поджоге 34-летний житель села.