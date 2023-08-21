Амстердам, 21 августа, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в Нидерландах в ночь на 21 августа, сообщила газета NL Times.

ROBIN UTRECHT/EPA/ТАСС

По данным полиции, в городе Влардингене взрыв, прогремевший в 2:30 по местному времени, повредил открывшийся 19 августа на улице Хугстраат магазин кроссовок. В магазине выбило окно, дверь получила повреждение, фасад здания почернел. Полиция начала расследование и просит свидетелей дать показания.

В голландской столице взрывы, прогремевшие в 4:50 и в 7:00 по местному времени, повредили два дома в районе Амстердам-Зейдоост. Полиция начала расследование.

В Гааге полиция установила, что в 1:10 по местному времени в доме на Адрианус ван Дриеллаан сработало взрывное устройство. В результате загорелись дверь дома и стоящая рядом машина. Пожар ликвидировали, полиция оцепила дом для проведения следственных действий. Начался опрос свидетелей.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля около здания Великой масонской ложи в Афинах сработало взрывное устройство. Кладка строения получила повреждение.

Неподалёку от места ЧП силовики нашли неразорвавшуюся бомбу. Перед взрывом в полицию сообщили о заложенной бомбе.

В Колумбии в конце июля два человека погибли и четыре пострадали в результате взрыва автомобиля возле военной базы Наранхитос в департаменте Араука.