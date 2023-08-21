Лондон, 21 августа, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Провалившееся контрнаступление украинской армии заставляет партнёров Киева из западных стран изыскивать альтернативные силовому пути разрешения конфликта на Украине. Об этом 21 августа написал британский военный аналитик Шон Белл в статье, опубликованной Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум

«За кулисами западные лидеры уже ищут [альтернативные военному] варианты [разрешения конфликта]», — написал он.

Эксперт указал на заявления главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о необходимости для Украины уступить часть территорий, которые она считает своими, для того чтобы достичь долгосрочного мира.

Белл уточнил, что на фоне огромных потерь украинской армии в ходе контрнаступления и исчерпания запасов военной техники Запада союзникам Киева приходится пересматривать свою политику в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа Йенссен заявил, что согласие Киева уступить Москве часть территорий, которые он считает своими, может повлиять на членство Украины в НАТО. Он добавил, что считает такой шаг возможным решением украинского конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на это заявил, что для вступления в НАТО Украине придётся отказаться даже от Киева, так как все её территории являются спорными. Зампред Совбеза отметил, что в этом случае украинскую столицу придётся перенести во Львов, если на такое решение согласится Польша.